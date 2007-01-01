Характеристики товара
Описание
Милое и утонченное кресло снаружи, прочное и уверенное в себе внутри. Технология заливки металлокаркаса полиуретаном холодного отверждения, делает его максимально удобным. Форма кресла не потеряется ни при каких условиях. Кресло отлично подойдёт для кухонных зон в небольших пространствах. На опорах из металла отлично будет смотреться в кафетериях, а в мягких тканях на деревянном основании станет любимым домашним креслом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина620 мм
- Высота900 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет