Кресло Клири
Кресло Клири
7 оценок
39 390
Кресло Клири - фото 1Кресло Клири - фото 2Кресло Клири - фото 3
NEW

Кресло Клири

Артикул: CH-083-241
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьяткань
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Милое и утонченное кресло снаружи, прочное и уверенное в себе внутри. Технология заливки металлокаркаса полиуретаном холодного отверждения, делает его максимально удобным. Форма кресла не потеряется ни при каких условиях. Кресло отлично подойдёт для кухонных зон в небольших пространствах. На опорах из металла отлично будет смотреться в кафетериях, а в мягких тканях на деревянном основании станет любимым домашним креслом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

