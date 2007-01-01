Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, хром
14 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, хром - фото 1

Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, хром

Артикул: CH-087-351
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота900/995 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло — это удобное и практичное офисное кресло, выдерживающее нагрузку до 120 кг. Обивка изготовлена из прочного, мягкого велюра, устойчивого к истиранию и загрязнениям.Конструкция и функциональность:Для удобства перемещения кресло оснащено колесами, надежно закрепленными в пластиковой крестовине. Также модель имеет широкие и удобные подлокотники. Возможность регулировки высоты позволяет легко адаптировать кресло под пользователей разного роста и комплекции.Универсальность:Офисное кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Его конструкция обеспечивает комфорт и поддержку, позволяя длительное время работать за компьютером без дискомфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота900/995 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья465/560 мм
  • Материалфанера, пластик
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Босс, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Босс, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Диван Босс, 2-х местный

70
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Диван Беллис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Беллис, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Диван Беллис

97
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽

Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак

8
Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, двухместный

40
Фотография товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа

10
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, рогожка Аустин 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, рогожка Аустин 19, произведённого компанией ChiedoCover
от31 39058
73 490 ₽

Диван Хэнк, рогожка Аустин 19

7
Фотография товара Стул пластиковый Eames, бук, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, бук, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Стул пластиковый Eames, бук, розовый

15
В наличии 20 шт.
Новинка
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 650, произведённого компанией ChiedoCover
13 99048
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 650

14
Фотография товара Стул Marc Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Marc Office KPR

14

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Алекс, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Кресло Алекс, экокожа

11
Настоящее фото товара Кресло Билл , произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Билл

8
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
Фотография товара Офисное кресло Code, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Code, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Офисное кресло Code, чёрный

13
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло офисное Скейм, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Скейм, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Кресло офисное Скейм, черный, белый

9
Фотография товара Кресло Формалити, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Формалити, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Кресло Формалити, черный

14
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Формалити, черный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Формалити, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Кресло Формалити, черный, ткань

6
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло офисное Колоссус, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Колоссус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Кресло офисное Колоссус, серый

8
Фотография товара Кресло компьютерное Коат, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Коат, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Кресло компьютерное Коат, светло-серый, черный

15
Фотография товара Кресло компьютерное Гел, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Гел, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Кресло компьютерное Гел, темно-серый, черный

6

Товар в корзине

Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, хром
Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, хром
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Босс, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Босс, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Диван Босс, 2-х местный

70
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Диван Беллис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Беллис, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Диван Беллис

97
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽

Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности