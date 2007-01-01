Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Snoop коричневое в обивке из экокожи, газлифт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина620 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья455 мм
- Высота до сиденья460/550 мм
- Вес8.75 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.7 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет