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Настоящее фото товара Кресло офисное Snoop коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Snoop коричневый
26 оценок
16 69025
21 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Snoop коричневый - фото 1Кресло офисное Snoop коричневый - фото 2Кресло офисное Snoop коричневый - фото 3Кресло офисное Snoop коричневый - фото 4Кресло офисное Snoop коричневый - фото 5Кресло офисное Snoop коричневый - фото 6
Распродажа

Кресло офисное Snoop коричневый

Артикул: CH-052-614
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Snoop коричневое в обивке из экокожи, газлифт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья460/550 мм
  • Вес8.75 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.7 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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