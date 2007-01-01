Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Патио, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Патио, темно-серый
10 оценок
6 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Патио, темно-серый - фото 1Кресло компьютерное Патио, темно-серый - фото 2

Кресло компьютерное Патио, темно-серый

Артикул: CH-088-166
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Высота1050/1145 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла. Обивка кресла выполнена из прочного велюра, который устойчив к истиранию и пачканью. Достаточно одной сухой чистки в неделю — и мебель из текстиля сохраняет аккуратный внешний вид длительное время. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1050/1145 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Материалфанера, пластик, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки265 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), малиновый

12
Настоящее фото товара Диван Бизи, синий, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизи, синий, трехместный

87
Фотография товара Стул Туфа, хром, черный, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, хром, черный, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Туфа, хром, черный, кожа

10
Фотография товара Диван Сорренто 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Диван Сорренто 2

51
Фотография товара Кресло компьютерное Vector, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vector, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Кресло компьютерное Vector, черный

8
В пути 901 шт.
Фотография товара Диван Стоун 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Диван Стоун 2х местный

46
Фотография товара Стул Брейк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк бежевый

58
Фотография товара Диван Модена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Модена, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Модена

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блю, каркас серебро, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блю, каркас серебро, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стул Самба, экокожа Блю, каркас серебро, подлокотники бук под лак

9
Распродажа
Настоящее фото товара Диван Торнадо, трехместый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 39013
25 590 ₽

Диван Торнадо, трехместый

9

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Hugo RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH

14
Настоящее фото товара Кресло Лорд 2, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло Лорд 2

14
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2ХС

10
Фотография товара Кресло Эйдж, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эйдж, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Кресло Эйдж, черный, серый

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Фиеф, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фиеф, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390

Кресло Фиеф, светло-коричневый

8
Фотография товара Кресло Ораторио, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ораторио, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
38 390

Кресло Ораторио, бежевый

15
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло офисное Эволютион, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Эволютион, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Кресло офисное Эволютион, черный

12
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Коре, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Коре, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло офисное ТопЧеирс Коре, серый, белый

11
В наличии 4 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фолио, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Кресло компьютерное Фолио, черный, хром

12
Фотография товара Кресло компьютерное Смуф, графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смуф, графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло компьютерное Смуф, графит, черный

15

Товар в корзине

Кресло компьютерное Патио, темно-серый
Кресло компьютерное Патио, темно-серый
6 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), малиновый

12
Настоящее фото товара Диван Бизи, синий, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизи, синий, трехместный

87
Фотография товара Стул Туфа, хром, черный, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, хром, черный, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Туфа, хром, черный, кожа

10
Фотография товара Диван Сорренто 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Диван Сорренто 2

51

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности