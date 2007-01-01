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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Соурс, темно-коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Соурс, темно-коричневый, хром
14 оценок
9 390
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Кресло компьютерное Соурс, темно-коричневый, хром - фото 1

Кресло компьютерное Соурс, темно-коричневый, хром

Артикул: CH-088-280
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1330 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное - модель, обеспечивающая высокий уровень комфорта с высокой спинкой. Компьютерное кресло выполнено в экокоже. Обивка мягкая и эластичная на ощупь, неприхотлива в уходе, износостойкая. Крестовина пластиковая диаметром 700мм. Подлокотники пластиковые. Офисное кресло оснащено механизмом качания с регулировкой жесткости отклонения под вес и фиксацией в рабочем положении, с помощью механизма возможна регулировка высоты. Компьютерный стул поставляется в разобранном виде. Механизм качания: топ-ган.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1330 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья515/645 мм
  • Материалпластик, экокожа, хромированная сталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветхромированный, темно-коричневый
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки325 мм
  • Высота упаковки635 мм
  • Вес упаковки14.47 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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