Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное - модель, обеспечивающая высокий уровень комфорта с высокой спинкой. Компьютерное кресло выполнено в велюре. Обивка мягкая и эластичная на ощупь, неприхотлива в уходе, износостойкая. Крестовина пластиковая диаметром 700мм. Подлокотники пластиковые. Офисное кресло оснащено механизмом качания с регулировкой жесткости отклонения под вес и фиксацией в рабочем положении, с помощью механизма возможна регулировка высоты. Компьютерный стул поставляется в разобранном виде. Механизм качания: топ-ган.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Высота1200/1330 мм
- Ширина сиденья525 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья515/645 мм
- Материалпластик, велюр, хромированная сталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, хромированный
- Цвет ножекхромированный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки325 мм
- Высота упаковки635 мм
- Вес упаковки14.47 кг
- Изделия стопируютсяНет