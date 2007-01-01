Характеристики товара
Описание
С его обивкой из экокожи, вставкой из велюра и простым, но элегантным дизайном, это кресло предлагает непревзойденный комфорт.Представьте себе, как вы садитесь в это кресло, которое идеально подходит для офиса или дома. Конструкция без подлокотников создает пространство для свободного движения.Кресло предлагает оптимальную поддержку вашей спины, позволяя вам сосредоточиться на работе или отдохнуть с комфортом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина295 мм
- Высота815/945 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья445/575 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
- Цвет ножекбелый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки590 мм
- Вес упаковки7.82 кг
- Изделия стопируютсяНет