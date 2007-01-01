Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: черная сталь
Ролики: для паркета
Вес: 15,9 кг
Объем: 0,185 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина660 мм
- Высота1040/1110 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес14 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет