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Настоящее фото товара Кресло Rio Black T, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio Black T, экокожа
30 оценок
11 750
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Кресло Rio Black T, экокожа - фото 1

Кресло Rio Black T, экокожа

Артикул: CH-020-869
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: черная сталь
Ролики: для паркета

Вес: 15,9 кг
Объем: 0,185 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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