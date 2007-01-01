Характеристики товара
Описание
Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.
Преимущества:
- Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
- Конференц-стул оснащен удобным вращающимся механизмом и функцией регулировки высоты, что позволяет адаптировать его под индивидуальные предпочтения и потребности каждого пользователя.
- Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина590 мм
- Высота770 мм
- Вес7 кг
- Материалметалл, пластик
- Материал каркасаметалл
- Цветфиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки7.50 кг