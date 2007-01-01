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Кресло компьютерное Смузи Хром лайт красный

Артикул: CH-073-370
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Конференц-стул оснащен удобным вращающимся механизмом и функцией регулировки высоты, что позволяет адаптировать его под индивидуальные предпочтения и потребности каждого пользователя.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
  • Вес7 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

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