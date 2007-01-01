Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Мишель, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мишель, темно-серый
6 оценок
29 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Мишель, темно-серый - фото 1Кресло Мишель, темно-серый - фото 2Кресло Мишель, темно-серый - фото 3Кресло Мишель, темно-серый - фото 4

Кресло Мишель, темно-серый

Артикул: CH-078-352
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота890 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Mishem, серо-голубой
Фотография товара Кресло Mishem, серо-голубой от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Mishem, бежевый
Фотография товара Кресло Mishem, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота890 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло Лари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лари, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Кресло Лари

31
Настоящее фото товара Кресло Авеню, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Кресло Авеню

30
Фотография товара Кресло Papa Bear с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Papa Bear с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от131 090
Оптовая цена

Кресло Papa Bear с оттоманкой

50
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11
Фотография товара Кресло London, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло London, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от109 590
Оптовая цена

Кресло London, серое

15
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная

7
Распродажа
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59016
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый

5
Фотография товара Кресло Embrace от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Кресло Embrace

6
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar square, бежевый

5
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук

57
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый

5
Распродажа
Фотография товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от23 59014
27 320 ₽Оптовая цена

Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками

8
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул барный Jackobe, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, велюр, черный

7
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Katys, серый, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Katys, серый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул обеденный Katys, серый, елочка

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый

92
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽

Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные

83
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Красный

11
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Ларс, грета грей, дуб нордик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ларс, грета грей, дуб нордик, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стул Ларс, грета грей, дуб нордик

11

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Chester кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от76 790
Оптовая цена

Chester кресло

66
Фотография товара Кресло Форест, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Форест, бежевое

38
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая

51
Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Фотография товара Кресло Ричи тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ричи тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Кресло Ричи тедди белый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный

12
Фотография товара Кресло College HLC-2415L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2415L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2415L-1/Black

11
Фотография товара Кресло Luster, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Luster, серый, произведённого компанией ChiedoCover
152 890

Кресло Luster, серый

10
Фотография товара Кресло Allegory, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Allegory, серый, произведённого компанией ChiedoCover
138 890

Кресло Allegory, серый

13
Распродажа
Фотография товара Кресло Barcelona, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barcelona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Barcelona, коричневый

9

Товар в корзине

Кресло Мишель, темно-серый
Кресло Мишель, темно-серый
29 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar square, бежевый

5
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук

57
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый

5
Распродажа
Фотография товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от23 59014
27 320 ₽Оптовая цена

Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками

8
В наличии 42 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности