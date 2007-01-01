Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Barcelona, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Barcelona, зеленый
7 оценок
88 09011
97 890 ₽
Кресло Barcelona, зеленый - фото 1Кресло Barcelona, зеленый - фото 2Кресло Barcelona, зеленый - фото 3
Распродажа

Кресло Barcelona, зеленый

Артикул: CH-083-220
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Роскошное кресло Barselona пополняет одноименную коллекцию!Каркас изделия изготовлен из деревянных брусков хвойных пород, соединенных с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ.Упругость и эластичность достигается при помощи сочетания нескольких материалов: на каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона.Подлокотники надежно фиксируют форму изделия. Они выполнены из плиты МДФ 25мм. с настилом из пенополиуретана и синтепона.Лицевой чехол каркаса несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб. Очень комфортные и мягкие подушки спинки и подлокотников наполнены холлофайбером (внешние слои) и синтепухум (в техническом чехле из спанбонда).А чехлы подушек – съемные, это обеспечивает удобную чистку. Подушки сиденья состоят из 2-х видов пенополиуретана ( стандартный и высокоэластичный) и холлофайбера (внешние слои).Устойчивые металлические опоры окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками.Коллекция Barselona - кресло и диван – способна вас удивить, благодаря двухсторонним подушкам. Все они легко снимаются и переворачиваются. Экспериментируйте!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
