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Стул обеденный Boom Ткань Коричневый - фото 1Стул обеденный Boom Ткань Коричневый - фото 2Стул обеденный Boom Ткань Коричневый - фото 3

Стул обеденный Boom Ткань Коричневый

Артикул: CH-052-406
13 оценок
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Стул обеденный Boom Ткань Синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый

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