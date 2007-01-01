Характеристики товара
Описание
Хотите создать интерьер в современном стиле и добавить в него немного нежности? Стильное мягкое кресло Rose идеально подойдет для вашего отдыха в гостиной, на террасе, балконе или в загородном доме. Вы сможете расслабиться, отдохнуть после долгого рабочего дня или просто насладиться чтением книги в любое время дня.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данное кресло станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают креслу легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина640 мм
- Высота900 мм
- Вес12.62 кг
- Максимальная нагрузка260 кг
- Материал сиденьямикровелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.66 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет