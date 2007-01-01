Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Rose, желтый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rose, желтый, белый муар
11 оценок
16 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Rose, желтый, белый муар - фото 1Кресло Rose, желтый, белый муар - фото 2Кресло Rose, желтый, белый муар - фото 3
NEW

Кресло Rose, желтый, белый муар

Артикул: CH-083-164
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес12.62 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Stratford
Фотография товара Подвесное кресло Stratford от компании ChiedoCover.
Следующий Подвесное кресло Chennai
Фотография товара Подвесное кресло Chennai от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хотите создать интерьер в современном стиле и добавить в него немного нежности? Стильное мягкое кресло Rose идеально подойдет для вашего отдыха в гостиной, на террасе, балконе или в загородном доме. Вы сможете расслабиться, отдохнуть после долгого рабочего дня или просто насладиться чтением книги в любое время дня.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данное кресло станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают креслу легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.



КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.


РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес12.62 кг
  • Максимальная нагрузка260 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.66 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

