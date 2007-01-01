Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Lilia new, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lilia new, экокожа, черный
14 оценок
20 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Lilia new, экокожа, черный - фото 1Кресло Lilia new, экокожа, черный - фото 2Кресло Lilia new, экокожа, черный - фото 3Кресло Lilia new, экокожа, черный - фото 4Кресло Lilia new, экокожа, черный - фото 5
NEW

Кресло Lilia new, экокожа, черный

Артикул: CH-079-842
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Lilia — лёгкость, уют и стиль в одном силуэте. Кресло выполнено в трендовой обивке из ткани букле светло-серого оттенка — это не только визуально тёплое, но и тактильно приятное решение для создания уюта в любом интерьере. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Изящные тонкие металлические ножки чёрного цвета создают эффект невесомости, подчёркивая лёгкость дизайна. При этом конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Кресло Kate разработано для максимального комфорта: широкое сиденье и мягкая спинка создают удобную посадку, идеально подходящую для расслабления, отдыха или чтения. Благодаря универсальному дизайну и нейтральному цветовому решению, кресло легко адаптируется к интерьеру спальни, гостиной, детской или уютного уголка в кафе. Его эстетика современного минимализма дополнит как нейтральную, так и яркую обстановку. Lilia — кресло, которое сочетает в себе эстетику и надёжность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки17.60 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр шампань

55
В наличии 120 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа серый + розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99041
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа серый + розовый

74
В наличии 126 шт.В пути 84 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Ува NS, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува NS, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, береза/ белый

100
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани темно-серый бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани темно-серый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от10 6908
11 500 ₽Оптовая цена

Стул Тиффани темно-серый бархат ножки черные

66
В корзине
Фотография товара Стул Бэнбу, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бэнбу, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Бэнбу, бежевый

100
В корзине
Фотография товара Стул барный Form Экокожа Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Form Экокожа Белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Form Экокожа Белый

7
В корзине
Фотография товара Стул барный Эрит, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эрит, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена

Стул барный Эрит, синий

12
В корзине
Фотография товара Стул Падуя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Падуя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Падуя

8
В корзине
Настоящее фото товара Стул Генуя, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Генуя, бежевый

9
В корзине
Фотография товара Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, золото, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, золото, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, золото, шоколад

7
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College BX-3323/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Brown

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Mussels, зеленый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mussels, зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79045
26 890 ₽Оптовая цена

Кресло Mussels, зеленый, золотой

8
В наличии 28 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Моши, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моши, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Кресло Моши, оранжевое

8
В корзине
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

9
В наличии 38 шт.
В корзине
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый

11
В наличии 10 шт.
В корзине
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
В корзине
Фотография товара Кресло Канг, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр белый

9
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Ponpoun, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ponpoun, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
23 9905
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло Ponpoun, зелёный

6
В наличии 13 шт.
В корзине
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл

6
В корзине
Фотография товара Кресло Hayes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hayes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло Hayes, хром

13
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Барный стул Тревер фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тревер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Барный стул Тревер фиолетовый

65
В корзине
Фотография товара Стул Симоне от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Симоне, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Симоне

51
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99026
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, серый

9
В наличии 29 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross conus, светло-серый

14
В наличии 19 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл

11
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, зеленый, экокожа, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, зеленый, экокожа, каркас металл

5
В наличии 10 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, шампань , произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, шампань

6
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный , произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Hes, шоколадный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hes, шоколадный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 5903
9 790 ₽

Стул Hes, шоколадный, велюр

10
В корзине
New
Фотография товара Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный

10
В наличии 30 шт.
В корзине

Товар в корзине

Кресло Lilia new, экокожа, черный
Кресло Lilia new, экокожа, черный
20 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College BX-3323/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Brown

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Mussels, зеленый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mussels, зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79045
26 890 ₽Оптовая цена

Кресло Mussels, зеленый, золотой

8
В наличии 28 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Моши, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моши, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Кресло Моши, оранжевое

8
В корзине
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

9
В наличии 38 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено