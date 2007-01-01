Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Lilia new, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lilia new, букле, бежевый
6 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Lilia new, букле, бежевый - фото 1Кресло Lilia new, букле, бежевый - фото 2Кресло Lilia new, букле, бежевый - фото 3Кресло Lilia new, букле, бежевый - фото 4Кресло Lilia new, букле, бежевый - фото 5
NEW

Кресло Lilia new, букле, бежевый

Артикул: CH-079-840
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Lilia — лёгкость, уют и стиль в одном силуэте. Кресло выполнено в трендовой обивке из ткани букле светло-серого оттенка — это не только визуально тёплое, но и тактильно приятное решение для создания уюта в любом интерьере. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Изящные тонкие металлические ножки чёрного цвета создают эффект невесомости, подчёркивая лёгкость дизайна. При этом конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Кресло Kate разработано для максимального комфорта: широкое сиденье и мягкая спинка создают удобную посадку, идеально подходящую для расслабления, отдыха или чтения. Благодаря универсальному дизайну и нейтральному цветовому решению, кресло легко адаптируется к интерьеру спальни, гостиной, детской или уютного уголка в кафе. Его эстетика современного минимализма дополнит как нейтральную, так и яркую обстановку. Lilia — кресло, которое сочетает в себе эстетику и надёжность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки17.60 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, серо-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, серо-розовый

97
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр изумрудный

63
В наличии 77 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Мадрид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Мадрид

55
В корзине
Настоящее фото товара Стул Comfri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Comfri, серый

73
В корзине
Фотография товара Стул Эми, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эми, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Эми, желтый

10
В корзине
Настоящее фото товара Стул Генуя, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Генуя, коричневый

8
В корзине
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, хром

13
В наличии 10 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул барный Arch, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Arch, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Arch, экокожа, коричневый

7
В наличии 77 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, бежевый

6
В наличии 64 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл золото , произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл золото

5
В наличии 1 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло плетеное Хосе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Хосе, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090

Кресло плетеное Хосе

5
В корзине
Фотография товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Кресло на металлокаркасе Valen, серый

49
В корзине
Фотография товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма зеленое, беленый дуб

37
В корзине
Фотография товара Кресло Smith Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Кресло Smith Н/П, хром

13
В корзине
Фотография товара Кресло Брамс 600, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брамс 600, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Брамс 600, серый

14
В корзине
Фотография товара Кресло Genezis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Genezis, произведённого компанией ChiedoCover
от60 750
Оптовая цена

Кресло Genezis

11
В корзине
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой

14
В наличии 94 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Кресло поворотное Spark, серый, велюр

15
В корзине
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN черный

7
В наличии 83 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна

45
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59014
9 890 ₽

Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки

69
В корзине
Фотография товара Стул Версаль велюр пыльно - синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр пыльно - синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Версаль велюр пыльно - синий

70
В наличии 17 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Halmar Krokus, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Krokus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Halmar Krokus, бежевый

91
В корзине
Фотография товара Стул Гарда серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Гарда серый бархат ножки золото

67
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный

55
В наличии 31 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Elis Square, серый

8
В наличии 91 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Square, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, зеленый

11
В наличии 13 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, серый

9
В наличии 20 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл, черный

14
В наличии 5 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Hidra, капучино, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hidra, капучино, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стул Hidra, капучино, велюр

15
В наличии 132 шт.
В корзине

Товар в корзине

Кресло Lilia new, букле, бежевый
Кресло Lilia new, букле, бежевый
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло плетеное Хосе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Хосе, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090

Кресло плетеное Хосе

5
В корзине
Фотография товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Кресло на металлокаркасе Valen, серый

49
В корзине
Фотография товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма зеленое, беленый дуб

37
В корзине
Фотография товара Кресло Smith Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Кресло Smith Н/П, хром

13
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено