Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина420 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасабереза, массив дерева
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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