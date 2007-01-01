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Стул K3, темный ясень, марсель латте

Артикул: CH-073-968
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветкоричневый

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