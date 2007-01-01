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Настоящее фото товара Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша
10 оценок
65 99055
144 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 1Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 2Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 3Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 4Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 5Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 6Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 7Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 8Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 9Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша - фото 10
Распродажа

Кресло Лобстер Чеир, латте, искусственная замша

Артикул: CH-078-463
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина810 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Лобстер - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья650 мм
  • Высота до сиденья230 мм
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалискусственная замша
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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