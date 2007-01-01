Характеристики товара
Описание
Кресло Матера изготовлено из алюминия и роупа, что обеспечивает его прочность и долговечность. Алюминиевый каркас гарантирует надежность и устойчивость конструкции, а сиденье с подушкой из текстилена и спинка с оплеткой из роупа обеспечивает мягкость и комфорт при использовании. Подушка имеет толщину 3 см и съемный чехол. Максимальная нагрузка на кресло 150 кг, что делает его подходящим для людей разного телосложения. Выбирая кресло садовое Матера, вы получаете стильный и функциональный предмет мебели, который станет отличным дополнением к вашему саду или террасе.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина550 мм
- Высота790 мм
- Материал каркасаалюминий