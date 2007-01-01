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Кресло Гранж

Артикул: CH-073-647
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Матера изготовлено из алюминия и роупа, что обеспечивает его прочность и долговечность. Алюминиевый каркас гарантирует надежность и устойчивость конструкции, а сиденье с подушкой из текстилена и спинка с оплеткой из роупа обеспечивает мягкость и комфорт при использовании. Подушка имеет толщину 3 см и съемный чехол. Максимальная нагрузка на кресло 150 кг, что делает его подходящим для людей разного телосложения. Выбирая кресло садовое Матера, вы получаете стильный и функциональный предмет мебели, который станет отличным дополнением к вашему саду или террасе.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасаалюминий

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