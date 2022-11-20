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Кресло Лука - фото 1

Кресло Лука

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Высота до сиденья340 мм
  • Ширина655 мм
  • Длина700 мм
  • Вес13 кг
  • Объем0.2 мл
  • Размер упаковки1шт/1кор см

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