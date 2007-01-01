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Настоящее фото товара Кресло Меадоу 102, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Меадоу 102
13 оценок
25 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Меадоу 102 - фото 1Кресло Меадоу 102 - фото 2

Кресло Меадоу 102

Артикул: CH-067-722
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья415 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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