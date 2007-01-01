Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Nootropic, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nootropic, оливковый
7 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Nootropic, оливковый - фото 1Кресло Nootropic, оливковый - фото 2Кресло Nootropic, оливковый - фото 3Кресло Nootropic, оливковый - фото 4Кресло Nootropic, оливковый - фото 5Кресло Nootropic, оливковый - фото 6Кресло Nootropic, оливковый - фото 7
NEW

Кресло Nootropic, оливковый

Артикул: CH-084-362
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки627 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик, произведённого компанией ChiedoCover
160 390
Оптовая цена

Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик

43
Фотография товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленый дуб, зеленое

37
Фотография товара Кресло Bund Lounge Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bund Lounge Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от80 790

Кресло Bund Lounge Chair

30
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло подростковое Jet MG-315, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подростковое Jet MG-315, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кресло подростковое Jet MG-315, черный

7
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Brown

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Дорум, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дорум, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло Дорум, серый, каркас черный

14

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Cross conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Sierra Cross conus, бежевый

12
Настоящее фото товара Стул Престиж шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Престиж шоколад

52
Фотография товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл

10
Настоящее фото товара Стул Elis Square, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Elis Square

15
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Атлант синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант синий

59
Фотография товара Полукресло Шарри, кожзам Galaxy Bronze, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, кожзам Galaxy Bronze, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, кожзам Galaxy Bronze, ножки бук

11
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

51
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр черный

13
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
В наличии 27 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
44 890
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый

47
В наличии 110 шт.
Фотография товара Кресло Ева, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, синее

45
Фотография товара Кресло San Marino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло San Marino, произведённого компанией ChiedoCover
от85 050
Оптовая цена

Кресло San Marino

15
Фотография товара Кресло Клеон, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр белый

10
Фотография товара Кресло для отдыха Dialectic, пепельный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Dialectic, пепельный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
85 990

Кресло для отдыха Dialectic, пепельный, черный

14
Распродажа
Фотография товара Кресло Barcelona, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barcelona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
58 69041
97 890 ₽

Кресло Barcelona, белый

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Barcelona, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barcelona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Barcelona, коричневый

9
Распродажа
Фотография товара Кресло Barcelona, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barcelona, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Barcelona, бежевый

15
Фотография товара Кресло Энез от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез, произведённого компанией ChiedoCover
54 390

Кресло Энез

6
New
Фотография товара Кресло Nootropic, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nootropic, охра, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Кресло Nootropic, охра

14

Товар в корзине

Кресло Nootropic, оливковый
Кресло Nootropic, оливковый
10 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Cross conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Sierra Cross conus, бежевый

12
Настоящее фото товара Стул Престиж шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Престиж шоколад

52
Фотография товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности