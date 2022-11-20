Характеристики товара
Описание
Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый, Синий, Красный, Бордо
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW-11, спинка – сетка
|Ткань TW-12 серый, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина600 мм
- Высота890/990 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань TW-11, спинка – сетка
- Наполнительпоролон
- Цветоранжевый, черный
- Страна изготовленияРоссия