Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло TopChairs Spaceman серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло TopChairs Spaceman серый
12 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло TopChairs Spaceman серый - фото 1Кресло TopChairs Spaceman серый - фото 2Кресло TopChairs Spaceman серый - фото 3

Кресло TopChairs Spaceman серый

Артикул: CH-080-441
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло TopChairs Spaceman в голубом цвете станет ярким акцентом в интерьере детской комнаты. Задняя часть спинки украшена декоративным элементом в виде космонавта, читающего книгу, что делает модель особенно привлекательной для детей и подчеркивает её фантазийный стиль. Спинка и сиденье обтянуты дышащей сеткой, которая обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает перегрев. Эргономичная форма спинки с поясничной поддержкой заботится о правильной осанке ребёнка во время учебы и отдыха. Мягкое сиденье позволяет комфортно сидеть продолжительное время. Регулируемый по высоте механизм позволяет легко адаптировать кресло под рост ребёнка (высота сиденья — от 44 до 52 см, общая высота изделия — от 80 до 89 см). Регулируемые 1D подлокотники обеспечивают правильную поддержку рук, а подставка для ног способствует комфортной посадке. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Класс газ-лифта — 2, максимальная нагрузка — до 120 кг, что делает кресло универсальным и долговечным решением как для школьника, так и подростка. TopChairs Spaceman — это не просто кресло, а функциональный и стильный элемент интерьера, созданный с заботой о детях. Оно идеально подойдёт как для учёбы, так и для досуга, гармонично вписываясь в любую детскую комнату или спальню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.90 кг
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное Regal, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Regal, хром, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло офисное Regal, хром

45
Фотография товара Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое

15
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный

10
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Black

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Red, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Red

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Freeman Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Кресло Freeman Люкс, хром

6
Фотография товара Кресло Sun Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sun Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Sun Б/П

14
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло поворотное Addams, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
20 690

Кресло поворотное Addams, кремовый, экокожа

13
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Компьютерное кресло Born, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Born, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Компьютерное кресло Born, серый

13
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло Эль, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло Эль, черный

13
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Офисное кресло Leo T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Офисное кресло Leo T, экокожа черная

38
В наличии 45 шт.
Фотография товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Кресло Mint RCH 1029HB, черный

14
Фотография товара Кресло Argo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Argo, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена

Кресло Argo

13
Настоящее фото товара Кресло Гамма, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Гамма

5
Фотография товара Кресло Freeman Golf от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Golf, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Golf

6
Фотография товара Кресло Smith Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло Smith Н

10
Фотография товара Кресло поворотное Gem, чёрный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Gem, чёрный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло поворотное Gem, чёрный, ткань

6
Фотография товара Кресло Mint, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Кресло Mint, серый

5
В наличии 27 шт.
New
Фотография товара Кресло Fenon, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fenon, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кресло Fenon, экокожа, серый

13
New
Фотография товара Кресло Филадельфия глубокий синий NC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия глубокий синий NC, произведённого компанией ChiedoCover
19 900

Кресло Филадельфия глубокий синий NC

11
В наличии 89 шт.

Товар в корзине

Кресло TopChairs Spaceman серый
Кресло TopChairs Spaceman серый
5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson

12
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности