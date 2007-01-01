Характеристики товара
Описание
Кресло TopChairs Spaceman в голубом цвете станет ярким акцентом в интерьере детской комнаты. Задняя часть спинки украшена декоративным элементом в виде космонавта, читающего книгу, что делает модель особенно привлекательной для детей и подчеркивает её фантазийный стиль. Спинка и сиденье обтянуты дышащей сеткой, которая обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает перегрев. Эргономичная форма спинки с поясничной поддержкой заботится о правильной осанке ребёнка во время учебы и отдыха. Мягкое сиденье позволяет комфортно сидеть продолжительное время. Регулируемый по высоте механизм позволяет легко адаптировать кресло под рост ребёнка (высота сиденья — от 44 до 52 см, общая высота изделия — от 80 до 89 см). Регулируемые 1D подлокотники обеспечивают правильную поддержку рук, а подставка для ног способствует комфортной посадке. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Класс газ-лифта — 2, максимальная нагрузка — до 120 кг, что делает кресло универсальным и долговечным решением как для школьника, так и подростка. TopChairs Spaceman — это не просто кресло, а функциональный и стильный элемент интерьера, созданный с заботой о детях. Оно идеально подойдёт как для учёбы, так и для досуга, гармонично вписываясь в любую детскую комнату или спальню.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Вес7.2 кг
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.90 кг
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет