Описание
Современное конференц-кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в трех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла. Модель отлично дополнит современный офис, открытие пространства и коворкинги. Изготавливается в любом цвете тканях D, QH и в экокоже Santorini.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина585 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет