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Пластиковый стул ROLF, серый

Артикул: CH-075-271
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул ROLF — это классический садовый кстул, который удовлетворит все ваши
потребности во дворе или на балконе.
Стул ROLF качественный и элегантный на вид, а изогнутое переднее сиденье делает его
очень удобным.
Все стулья ROLF выполнены из высокопрочного литого полипропилена.
Модель ROLF органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки10.60 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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