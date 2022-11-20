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Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 1Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 2Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 3Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 4Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 5Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 6Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 7Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 8Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 9Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками - фото 10

Диван Берн, 2-х местный с подлокотниками

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Характеристики товара

Описание

Современная модель с оригинальным дизайном. Солидность и английский стиль предполагают её использование в кабинетах руководителя, VIP-зонах, переговорных комнатах, холлах отелей и гостиниц. Наличие большого количества модулей даёт возможность размещения её в помещениях любого размера. Модель комфортна, удобна и практична.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1430 мм
  • Глубина820 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками 850х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция с подлокотником лев/прав 720х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников
 590х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1430х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1300х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1170х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 2010х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1880х820х850 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1750*820*850 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция Стол 820х820х540 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция 910х910х850 Стоимость уточнить у менеджера

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