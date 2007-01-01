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Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Drift M, экокожа черная
50 оценок
23 630
Товар в корзине. Перейти
Кресло Drift M, экокожа черная - фото 1

Кресло Drift M, экокожа черная

Артикул: CH-020-852
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1220/1270 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: мультиблок
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 20,4 кг
Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1220/1270 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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