Характеристики товара
Описание
Сочетание современного стиля и оригинального дизайна вместе с высокой надежностью. Синхромеханизм с системой «антишок», а также возможность фиксации кресла в четырех положениях и наличие слайдера обеспечивают комфорт и удобство при работе. Регулируемые по высоте, углу наклона и вылету подлокотники с PU накладками. Поясничный упор и регулируемый подголовник. Спинка из сетки и обивка сидения из ткани с наполнителем ППУ создают оптимальные условия для работы в офисе. Надежный газлифт 3 класса BIFMA SGS, пластиковая современная крестовина белого цвета и бесшумные колеса из PU гарантируют качество на протяжении всего срока службы. Максимальная нагрузка - 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина580 мм
- Высота1135/1300 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья445/545 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет