Характеристики товара
Описание
Большой выбор материалов обивки и цветовых решений. Стул предназначен для баров и кафе, учебных заведений, а также других помещений для ожидания, работы и отдыха. Оснащен широким сидением и удобной спинкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес4.6 кг
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки1470 мм
- Глубина упаковки2400 мм
- Объём упаковки4.23 м3
- Изделия стопируютсяНет