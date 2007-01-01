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Стул Base, черный

Артикул: CH-069-531
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Большой выбор материалов обивки и цветовых решений. Стул предназначен для баров и кафе, учебных заведений, а также других помещений для ожидания, работы и отдыха. Оснащен широким сидением и удобной спинкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес4.6 кг

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки1470 мм
  • Глубина упаковки2400 мм
  • Объём упаковки4.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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