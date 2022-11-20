Характеристики товара
Описание
Современная модель с модным дизайном для оснащения зон отдыха и ожидания, кафе, баров, ресторанов и холловых зон.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина620 мм
Современная модель с модным дизайном для оснащения зон отдыха и ожидания, кафе, баров, ресторанов и холловых зон.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|1но местный диван
|600х620х810
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван
|1200х620х810
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван
|1800х620х810
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловой элемент
|620х620х810
|Стоимость уточнить у менеджера
|1но местный диван двусторонний
|600х620х810
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван двусторонний
|1200х1090х810
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван двусторонний
|1800х1090х810
|Стоимость уточнить у менеджера
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