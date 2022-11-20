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Диван Фебо 2х местный - фото 1Диван Фебо 2х местный - фото 2

Диван Фебо 2х местный

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель с модным дизайном для оснащения зон отдыха и ожидания, кафе, баров, ресторанов и холловых зон.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина620 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
1но местный диван 600х620х810 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван 1200х620х810 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван 1800х620х810 Стоимость уточнить у менеджера
Угловой элемент 620х620х810 Стоимость уточнить у менеджера
1но местный диван двусторонний 600х620х810 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван двусторонний 1200х1090х810 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван двусторонний 1800х1090х810 Стоимость уточнить у менеджера

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