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Диван Phoenix

Артикул: CH-050-336
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2050 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота710 мм
  • Материалалюминий, кожа

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