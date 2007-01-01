Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2050 мм
- Глубина950 мм
- Высота710 мм
- Материалалюминий, кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый
Центральная секция Вояж
Стол круглый, белый, Д90
Диван Клеон, велюр синий
Стол круглый, белый, Д90