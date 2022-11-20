Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2050 мм
- Глубина950 мм
- Высота710 мм
- Материалалюминий, кожа
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый
Диван прямой Савит, синий
Диван-кровать Киар, тканевый, темно-бежевый
Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий
Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевый
Диван-кровать Венеция, прямой, серый
Диван-кровать Корсо, прямой, серо-розовый
Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный
Диван Fabian
Диван Cinema
Диван лофт Меланин
Диван лофт Стоун
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Диван Бостончик
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Диван Фебо 2х местный
Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight