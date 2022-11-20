Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

4.5
4 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Следующий Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации
Скачать паспорт изделия

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, серый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань — выполненные заказы

Стул Самба, экокожа Galaxy New white, каркас сереброСтул Самба, экокожа Galaxy New white, каркас сереброСтул Самба, серая экокожа, подлокотники венгеСтул Самба, серая экокожа, подлокотники венгеСтул Самба, экокожа чёрная, каркас чёрныйСтул Самба, экокожа чёрная, каркас чёрныйСтул-кресло Самба,экокожа белая, салатовая, каркас белыйСтул-кресло Самба,экокожа белая, салатовая, каркас белый
Все заказы

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Скамья чугунная парковая БарселонаНастоящее фото товара Скамья чугунная парковая Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
12

Скамья чугунная парковая Барселона

Стул Диана велюр черныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Диана велюр черный

В наличии 100 шт.
Стул Чак серыйНастоящее фото товара Стул Чак серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Чак серый

В наличии 100 шт.
Скамейка металлическая АрфаНастоящее фото товара Скамейка металлическая Арфа, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
8

Скамейка металлическая Арфа

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
10

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
11

Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань

Стул Самба, голубой/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
11

Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро

Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
8

Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
14

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
7

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Стул Самба М бежевый, сереброНастоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽Оптовая цена
15

Стул Самба М бежевый, серебро