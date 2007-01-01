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Стул CLIO на 4-х хромированных опорах, синий - фото 1

Стул CLIO на 4-х хромированных опорах, синий

Артикул: CH-079-018
14 оценок
Основные характеристики
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

CLIO — современная коллекция легких и прочных стульев, идеальных для конференц-залов и многофункциональных помещений.
Удобное сиденье чашеобразной формы шести различных цветов на высокопрочном хромированном каркасе.

На складе доступны стулья в белом, кирпично-красном, синем и темно-сером цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Стул CLIO на 4-х хромированных опорах, синий
Стул CLIO на 4-х хромированных опорах, синий
15 090
В корзине

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