Характеристики товара
Описание
Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер или рабочее место дома.
Крестовина и подлокотники выполнены из крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке и из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья445/540 мм
- Глубина655 мм
- Ширина сиденья48 мм
- Глубина сиденья44 мм
- Вес8.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьясетка
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки10.90 кг