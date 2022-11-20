Характеристики товара
Описание
легкие и практичные пластиковые стулья на четырех ножках, отличный вариант для общественных мест, образовательных учреждений и мероприятий. Широкая палитра цветов: от ярких до спокойных натуральных оттенков. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.
Стул легко стопируется по 10 штук. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика
Покрытие каркаса: Хром
Материал сиденья: Пластик
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина430 мм
- Глубина470 мм
- Вес3.3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияИталия