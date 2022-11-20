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Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) - фото 1Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) - фото 2Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) - фото 3Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) - фото 4Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) - фото 5Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) - фото 6

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

10 оценок
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Характеристики товара

Описание

легкие и практичные пластиковые стулья на четырех ножках, отличный вариант для общественных мест, образовательных учреждений и мероприятий. Широкая палитра цветов: от ярких до спокойных натуральных оттенков. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.
Стул легко стопируется по 10 штук. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика
Покрытие каркаса: Хром
Материал сиденья: Пластик

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

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