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Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер или рабочее место дома.
Его крестовина и подлокотники выполнены из крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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