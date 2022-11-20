Характеристики товара
Описание
Кресло для персонала ГАРДА отличается современным внешним видом, технологичными материалами, позволяющими работать с меньшими нагрузками на позвоночник и с максимально возможным комфортом для тела. Подлокотники регулируются по высоте. Удобный регулируемый по высоте и углу наклона подголовник помогает снять усталость с шеи. Регулируемый по высоте поясничный подпор. Полиуретановые ролики с декоративными вставками под хром защищают пол от повреждения и придают креслу плавное , тихое качение. Кресло ГАРДА обычно выбирают для оснащения статусных офисов, с заботой о своих сотрудниках.Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:16.2
Объем,м3:0,139
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1250 мм
- Ширина650 мм
- Длина470 мм
- Материалткань
- Цветкрасный, белый, серый
- Страна изготовленияРоссия