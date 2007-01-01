Характеристики товара
Описание
Обивка: кожа Люкс
Механизм: мультиблок
Подлокотники алюминий
Каркас: монолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: стандарт
Вес: 21,кг
Объем: 0,40м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина700 мм
- Высота1180/1240 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Вес18.9 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки1120 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет