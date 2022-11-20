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Кресло офисное Абдал, пл PU

Артикул: CH-051-404
15 оценок
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Кресло офисное Абдал, Хром PU

Характеристики товара

Описание

Возможно исполнение в другом цвете: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
ЭкокожаНатуральная кожа, Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Вес15.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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