Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный
10 490
Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 4Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 5Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 6Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный - фото 7
Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

Артикул: CH-081-513
Характеристики товара

Описание

TopChairs Phantom — это эргономичное кресло, созданное для тех, кто проводит много времени за компьютером. Высококачественные материалы и продуманный дизайн обеспечивают комфорт и поддержку, а стильный бело-черный цвет добавляет динамичности рабочему пространству. Обивка выполнена из мягкой и прочной экокожи, устойчива к износу и проста в уходе. Две ортопедические подушки, для спины и шеи, помогают поддерживать правильное положение, снижая усталость и дискомфорт при длительном сидении. Мягкие подлокотники создают дополнительную поддержку для рук, обеспечивая расслабленное положение плеч. Механизм позволяет регулировать высоту кресла и угол наклона спинки до 135°, что дает возможность настроить кресло под свои предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надежность и долговечность. База кресла изготовлена из высокопрочного пластика, что обеспечивает устойчивость конструкции. Колесики из ПУ нейлона обеспечивают плавное передвижение, не оставляя следов и царапин на полу. TopChairs Phantom — это сочетание комфорта, стиля и эргономики, которое подойдет как для геймеров, так и для работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материалпластик, экокожа, нейлон
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
