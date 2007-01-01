Характеристики товара
Описание
TopChairs Phantom — это эргономичное кресло, созданное для тех, кто проводит много времени за компьютером. Высококачественные материалы и продуманный дизайн обеспечивают комфорт и поддержку, а стильный бело-черный цвет добавляет динамичности рабочему пространству. Обивка выполнена из мягкой и прочной экокожи, устойчива к износу и проста в уходе. Две ортопедические подушки, для спины и шеи, помогают поддерживать правильное положение, снижая усталость и дискомфорт при длительном сидении. Мягкие подлокотники создают дополнительную поддержку для рук, обеспечивая расслабленное положение плеч. Механизм позволяет регулировать высоту кресла и угол наклона спинки до 135°, что дает возможность настроить кресло под свои предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надежность и долговечность. База кресла изготовлена из высокопрочного пластика, что обеспечивает устойчивость конструкции. Колесики из ПУ нейлона обеспечивают плавное передвижение, не оставляя следов и царапин на полу. TopChairs Phantom — это сочетание комфорта, стиля и эргономики, которое подойдет как для геймеров, так и для работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1170 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья400/480 мм
- Вес14.5 кг
- Материалпластик, экокожа, нейлон
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножекколесное основание
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет