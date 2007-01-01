Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый
14 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый - фото 1Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый - фото 2Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый - фото 3Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый - фото 4

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый

Артикул: CH-080-611
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1330 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с подсветкой и продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости. Обивка выполнена из ПВХ - прочный, но при этом эластичный материал, который обладает повышенной плотностью и термостойкостью, за ним легко ухаживать. Такая обивка позволяет максимально продлить срок службы изделия. Кресло оборудовано RGB подсветкой, работу которой можно настроить от внешнего аккумулятора или через адаптер от сети. Управление подсветкой доступно с помощью пульта ДУ. Благодаря множеству режимов и цветов подсветку можно настроить под любое настроение! Механизм качания "бабочка" с системой регулировки по высоте газ лифт III класса и регулируемые 1D подлокотники позволяют точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 150 градусов с фиксацией в четырех положениях и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1330 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья52 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес19 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 154 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Кресло Mint RCH 1029HB, черный

14
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6905
4 890 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Maximum, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Maximum, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло Maximum, пластик, черный

8
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло College CLG-418 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-418 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-418 MXH Black

10

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло Smart RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smart RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Кресло Smart RCH, черный

7
Фотография товара Кресло Like RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Кресло Like RCH, серый

8
Фотография товара Стул компьютерный Luminary Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Harmony

6
Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Echo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Echo, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Echo

12
Фотография товара Стул компьютерный Whispered Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Whispered Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стул компьютерный Whispered Synchrony

15
Фотография товара Стул компьютерный Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
37 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Cadence

15
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, черный

26
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

10

Товар в корзине

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый
Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый
17 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 154 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Кресло Mint RCH 1029HB, черный

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности