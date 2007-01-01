Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Masters, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Masters, бежевый
13 оценок
3 59029
4 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Masters, бежевый - фото 1Стул Masters, бежевый - фото 2Стул Masters, бежевый - фото 3Стул Masters, бежевый - фото 4Стул Masters, бежевый - фото 5Стул Masters, бежевый - фото 6
Распродажа

Стул Masters, бежевый

Артикул: CH-053-281
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Наполеон New, пластиковый, черный
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Masters, горчичный
Фотография товара Стул Masters, горчичный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4,05 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик, полипропилен
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки5 мм
  • Высота упаковки9 мм
  • Глубина упаковки6 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Подушка в подарок
Фотография товара Стул Кьявари Медный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари Медный, деревянный

303
Подушка в подарок
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59018
9 190 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, синий деревянный

31
Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Фотография товара Стул Eames DAR белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Eames DAR белый

41
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул В-630 Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Грейс

91
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

73
Распродажа
Фотография товара Кресло LIBRA SOFT белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LIBRA SOFT белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло LIBRA SOFT белое

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ricco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19026
9 590 ₽

Стул Ricco, серый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Seville, мрамор, закаленное стекло

43
Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13
Фотография товара Кровать Бекка, Velvet Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бекка, Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кровать Бекка, Velvet Blue

40
Фотография товара Диван Бетрон 6134 графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134 графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134 графитовый

11
Фотография товара Стул Return PW черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Return PW черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Return PW черный

39
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диван Честер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490

Диван Честер, черный

100
Фотография товара Диван-кровать Paris от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Paris, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Диван-кровать Paris

14
Фотография товара Диван Semeon, зелено-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Semeon, зелено-белый, произведённого компанией ChiedoCover
80 390
Оптовая цена

Диван Semeon, зелено-белый

57
Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
В наличии 299 шт.
Фотография товара Диван Veene текстиль белый, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль белый, blue, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван Veene текстиль белый, blue

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Элайджа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, коричневый

11
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый

11
В наличии 10 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул Тони, велюр TEDDY 325, на поворотном основании от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр TEDDY 325, на поворотном основании, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стул Тони, велюр TEDDY 325, на поворотном основании

12
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый, розовый

5
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Minnie чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Minnie чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Minnie чёрный

26
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул обеденный Helm бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Helm бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул обеденный Helm бежевый

26
В наличии 92 шт.
Фотография товара Стул Харпер ткань рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер ткань рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Харпер ткань рогожка серый

26
В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Стул Maximum, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Maximum, черный, экокожа

11
Фотография товара Стул Jay, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jay, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Jay, голубой

11
Фотография товара Стул Frida, серо-синяя рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frida, серо-синяя рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Frida, серо-синяя рогожка

8
В наличии 19 шт.

Товар в корзине

Стул Masters, бежевый
Стул Masters, бежевый
от 3 590
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Seville, мрамор, закаленное стекло

43
Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13
Фотография товара Кровать Бекка, Velvet Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бекка, Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кровать Бекка, Velvet Blue

40
Фотография товара Диван Бетрон 6134 графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134 графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134 графитовый

11

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности