Стул Masters, зеленый
Стул Masters, зеленый
3 59029
4 990 ₽
Стул Masters, зеленый - фото 1Стул Masters, зеленый - фото 2Стул Masters, зеленый - фото 3Стул Masters, зеленый - фото 4Стул Masters, зеленый - фото 5Стул Masters, зеленый - фото 6
Распродажа

Стул Masters, зеленый

Артикул: CH-053-283
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4,05 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик, полипропилен
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки5 мм
  • Высота упаковки9 мм
  • Глубина упаковки6 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

