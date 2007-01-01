Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4,05 кг
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасапластик, полипропилен
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки5 мм
- Высота упаковки9 мм
- Глубина упаковки6 мм
- Вес упаковки18.40 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет