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Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань - фото 1Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань - фото 2Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань - фото 3Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань - фото 4

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань

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Кресло поворотное Shell, светло-бежевый, ткань

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья560 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина620 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Размер упаковки50/50/50 см
  • Страна изготовленияКитай

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