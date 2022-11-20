Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасасталь
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 25мм
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Барбара велюр синий золотые ножки
Обеденный стул Чико, голубой
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло