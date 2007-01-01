Характеристики товара
Описание
Современное кресло изготовлено из велюра и надежного металла. Внутренняя сторона спинки и сидения имеет дизайнерскую прошивку в виде кубиков. Кресло очень мягкое, за счет этого максимально комфортное.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина660 мм
- Высота1020 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Вес21.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки70/50/50 см
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет