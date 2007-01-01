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Настоящее фото товара Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр
38 оценок
45 390
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Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр - фото 1Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр - фото 2Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр - фото 3Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр - фото 4Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр - фото 5

Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр

Артикул: CH-030-779
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло изготовлено из велюра и надежного металла. Внутренняя сторона спинки и сидения имеет дизайнерскую прошивку в виде кубиков. Кресло очень мягкое, за счет этого максимально комфортное.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес21.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки70/50/50 см
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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