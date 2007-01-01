Характеристики товара
Описание
Наименование: Кресло поворотное Дубай, зеленый, велюр
Материал сиденья: велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: Зелёный / золотой
Цвет сиденья: зелёный
Материал основания: металл
Цвет основания: золотой
Механизм: пиастра
Ширина, мм: 680
Высота, мм: 820
Гарантийный срок: 18 мес.
Глубина сидения, мм: 380
Высота до сидения мин., мм: 430
Высота до сидения макс., мм: 590
Код товара: 62677
Наличие подголовника: нет
Срок службы: 5 лет
Страна производства: Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина560 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес13 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки70/48/58 см
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет