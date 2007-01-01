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Настоящее фото товара Барный стул Дубай, зеленый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Дубай, зеленый, велюр
36 оценок
24 890
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Дубай, зеленый, велюр - фото 1

Барный стул Дубай, зеленый, велюр

Артикул: CH-030-785
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наименование: Кресло поворотное Дубай, зеленый, велюр
Материал сиденья: велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: Зелёный / золотой
Цвет сиденья: зелёный
Материал основания: металл
Цвет основания: золотой
Механизм: пиастра
Ширина, мм: 680
Высота, мм: 820
Гарантийный срок: 18 мес.
Глубина сидения, мм: 380
Высота до сидения мин., мм: 430
Высота до сидения макс., мм: 590
Код товара: 62677
Наличие подголовника: нет
Срок службы: 5 лет
Страна производства: Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки70/48/58 см
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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