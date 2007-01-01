Характеристики товара
Описание
Стул HERMAN поворотный на 360 град. ГРАФИТ
Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M.
Ножки стула - металл черного цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки9.50 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет