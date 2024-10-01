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Диван Лайт

Артикул: CH-068-026
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный и стильный диван будет прекрасно смотреться в любом интерьере, добавляя нотку современности. Он практичен и удобен. Опоры из хрома придают ему уникальный шарм и обеспечивают прочность и долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота900 мм
  • НаполнительСтандартный поролон

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Вес упаковки33 кг

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