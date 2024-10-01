Характеристики товара
Описание
Элегантный и стильный диван будет прекрасно смотреться в любом интерьере, добавляя нотку современности. Он практичен и удобен. Опоры из хрома придают ему уникальный шарм и обеспечивают прочность и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1800 мм
- Глубина760 мм
- Высота900 мм
- НаполнительСтандартный поролон
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.60 м3
- Вес упаковки33 кг